Stand: 25.04.2025 22:08 Uhr BBL: Zweiter Saisonsieg für die BG Göttingen

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) im 28. Saisonspiel den zweiten Sieg gefeiert. Die bereits als Absteiger feststehenden Niedersachsen setzten sich beim Tabellen-15. Bamberg am Freitagabend mit 101:92 (49:56) durch. Marcus Shaver Jr. war mit 17 Punkten bester Werfer der Göttinger, denen ihr bis dahin einziger Saisonsieg in der HInrunde ebenfalls gegen Bamberg gelungen war. | 25.04.2025 22:07