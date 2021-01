Stand: 01.01.2021 12:36 Uhr BBL: Zwei Braunschweiger Spiele abgesagt

Nach der Pokalpartie bei Alba Berlin am Donnerstag ist auch das für Sonntag angesetzte Bundesligaspiel der Basketball Löwen Braunschweig bei den Niners Chemnitz abgesagt worden. Auch die Heimpartie am 5. Januar gegen Bayern München muss verlegt werden. Bei den Niedersachsen war ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt ordnete daraufhin Quarantäne für das gesamte Braunschweiger Team an. Neue Termine für die abgesetzten Spiele gibt es noch nicht. | 01.01.2021 12:36