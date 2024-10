Stand: 26.10.2024 20:50 Uhr BBL: Vierte Saisonniederlage für Rasta Vechta

Rasta Vechtas Talfahrt in der Basketball-Bundesliga (BBL) dauert an. Beim neuen Spitzenreiter Ulm unterlagen die Niedersachsen am Samstagabend 76:85 (32:50) - die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. Das Team von Headcoach Martin Schiller ist nun Vorletzter. Bester Rasta-Werfer in Ulm war Brandon Randolph mit 17 Punkten. | 26.10.2024 20:49