Stand: 16.02.2021 17:33 Uhr BBL: Vechta verstärkt sich mit Spielmacher Sosa

Der Tabellenletzte Rasta Vechta hat sich für den Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga noch einmal verstärkt. Die Niedersachsen holten Spielmacher Edgar Sosa vom französischen Erstligisten Boulazac Basket Dordogne nach Deutschland zurück. Der 33 Jahre alte Nationalspieler der Dominikanischen Republik spielte in der Saison 2013/2014 bereits für Ulm. "Als wir die Chance hatten, haben wir schnell zugeschlagen", sagte Vechtas Trainer Thomas Päch. "Edgar ist ein unglaublich erfahrener Profi, der überall in seiner Karriere eine gute Mischung aus Scoring und Vorbereitung hatte." | 16.02.2021 17:31