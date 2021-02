Stand: 27.02.2021 22:31 Uhr BBL: Vechta verliert in Bonn

Rasta Vechta ist in der Basketball-Bundesliga auf den letzten Platz zurückgefallen. Die Niedersachsen unterlagen am Samstagabend in Bonn mit 89:94 (48:48) und haben nun zwei Punkte weniger als der Vorletzte Gießen, der gegen Bayreuth gewann. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vier Punkte. Bester Werfer Vechtas in Bonn war Edgar Sosa mit 30 Zählern. | 27.02.2021 22:31