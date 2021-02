Stand: 06.02.2021 22:28 Uhr BBL: Vechta verliert, Göttingen siegt

In der Basketball-Bundesliga (BBL) hat der Tabellenvorletzte SC Rasta Vechta im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Dämpfer erlitten. Die Niedersachsen waren am Samstagabend im Heimspiel gegen die Frankfurt Skyliners chancenlos und unterlagen letztlich deutlich mit 72:96 (32:48). Erfolgreichster Spieler bei Vechta war Josh Young mit 17 Punkten. Rasta weist nach 16 absolvierten Partien 6:26 Punkte vor. Die BG Göttingen verschaffte sich durch ein 87:82 (47:42) in Würzburg etwas Luft im Abstiegskampf. Ergebnisse und Tabelle | 06.02.2021 22:28