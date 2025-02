Stand: 09.02.2025 17:14 Uhr BBL: Vechta schlägt Bayern, Rostock siegt, Towers verlieren

Rasta Vechta ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Überraschung gelungen. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag gegen den deutschen Meister FC Bayern München 79:65 (39:33). Jayden Gardner steuerte 19 Punkte zum Sieg seiner Mannschaft bei. Die Rostock Seawolves gewannen in Würzburg mit 97:93 (40:59). Hannes Steinbach markierte 19 Punkte für die Mecklenburger. Die Hamburg Towers unterlagen derweil beim Vizemeister Alba Berlin mit 77:92 (34:54). Bester Werfer der Hanseaten war Jonathan Stove mit 13 Punkten. Ergebnisse/Tabelle | 09.02.2025 17:15