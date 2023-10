Stand: 07.10.2023 22:05 Uhr BBL: Vechta mit drittem Sieg an die Spitze, auch Göttingen und Oldenburg siegen

Neuling Rasta Vechta sorgt in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter für Furore. Die Niedersachsen siegten am Samstagabend vor heimischem Publikum mit 103:72 (55:42) gegen Mitaufsteiger Tigers Tübingen und feierten damit am dritten Spieltag den dritten Sieg. Vechta rückte damit zumindest vorübergehend auf den ersten Tabellenplatz vor. Auch zwei weitere Nordteams gewannen ihre Partien: Die BG Göttingen setzte sich am dritten Spieltag zu Hause gegen die Merlins Crailsheim nach zweimaliger Verlängerung mit 110:104 (39:44, 90:90, 99:99) durch, und die Baskets Oldenburg gewannen bei den Academics Heidelberg mit 92:83 (46:40). Ergebnisse und Tabelle | 07.10.2023 21:58