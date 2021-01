Stand: 22.01.2021 21:15 Uhr BBL: Vechta gewinnt in Göttingen

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta ist in der BBL der dritte Saisonsieg in Serie gelungen. Im Niedersachsen-Duell setzte sich der Tabellenvorletzte am Freitagabend mit 102:90 (34:47) nach Verlängerung bei der BG Göttingen durch und schloss nach Pluspunkten zur BG auf. Bester Werfer Vechtas war Jean Salumu mit 22 Zählern, auf Göttinger Seite traf Luke Nelson mit 23 Punkten am besten. Ergebnisse und Tabelle | 22.01.2020 21:11