Stand: 29.01.2022 20:53 Uhr BBL: Towers verlieren unglücklich - Löwen-Spiel abgesagt

Die ersatzgeschwächten Hamburg Towers sind in der Basketball- Bundesliga (BBL) erneut als Verlierer vom Platz gegangen. Gegen den Tabellendritten Ulm unterlag der Achte am Samstagabend in der Inselparkhalle unglücklich mit 90:91 (50:49) und kassierte damit im 18. Spiel die achte Niederlage. Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar mit 24 Punkten. Die Partie zwischen den Giessen 46ers und den Löwen Braunschweig war aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Hessen abgesagt worden. | 29.01.2022 20:24