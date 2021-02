Stand: 28.02.2021 17:23 Uhr BBL: Towers unterliegen Tabellenführer Ludwigsburg knapp

Die Hamburg Towers haben den Siegeszug der MHP Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga nicht stoppen können. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Pedro Calles dem Spitzenreiter trotz einer 55:51-Führung nach drei Vierteln noch mit 67:73 (37:37). Für die Hamburger war es die achte Saison-Niederlage, sie bleiben aber Tabellensiebter. Die Gäste indes triumphierten zum 16. Mal in Serie und feierten ihren 18. Sieg im 19. Punktspiel. Bester Werfer bei den Gastgebern war T.J. Shorts, dem 19 Punkte gelangen. Ergebnisse und Tabelle | 28.02.2021 17:22