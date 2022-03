Stand: 26.03.2022 22:28 Uhr BBL: Towers siegen in Heidelberg, Rückschlag für Oldenburg

Die Hamburg Towers haben in der Basketball Bundesliga (BBL) einen überzeugenden Auswärtssieg gefeiert. Beim 100:76 (53:31) in Heidelberg war Lukas Meisner mit 20 Punkten bester Werfer der Hanseaten, die als Tabellenachter weiter die Play-offs im Blick haben. Die Baskets Oldenburg hingegen mussten sich nach zuvor vier Siegen in Serie erstmals wieder geschlagen geben. Beim Schlusslicht Gießen unterlagen die Niedersachsen 75:88 (34:30). Tai Odiase erzielte 17 Punkte. | 26.03.2022 22:27