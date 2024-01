Stand: 06.01.2024 21:45 Uhr BBL: Towers schlagen Braunschweig, Niederlage für Göttingen

Die Hamburg Towers nehmen in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter Kurs auf die Play-offs. Gegen die Basketball Löwen Braunschweig siegten die Hanseaten 81:72 (45:45) und verbuchten den neunten Sieg im 14. Spiel. Mit Abstand bester Werfer vor 3.400 Zuschauern in der Inselparkhalle war Hamburgs Aljami Durham (20 Punkte). Eine am Ende klare Heim-Niederlage kassierte die BG Göttingen. Die Niedersachsen unterlagen Ulm 90:100 (47:50). Nach dem dritten Viertel lag Göttingen noch mit fünf Punkten vorn. Überblick | 06.01.2021 21:36