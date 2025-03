Stand: 08.03.2025 22:12 Uhr BBL: Towers ringen Rostock nieder, Oldenburg schlägt Braunschweig

Die Hamburg Towers haben das Nordduell in der Basketball-Bundesliga mit den Rostock Seawolves für sich entschieden. Das Team von Coach Benka Barloschky setzte sich am Samstagabend in einer dramatischen Partie mit 78:77 gegen die Mecklenburger durch. Erfolgreichster Schütze für die Hamburger war Brae Ivey mit 22 Punkten. Für die Gäste traf Bryce Hamilton am häufigsten (23 Zähler). Im zweiten Nordduell feierten die Baskets Oldenburg einen 102:90 (49:34)-Sieg gegen die Löwen Braunschweig. Die BG Göttingen verlor 90:94 (49:44) gegen Chemnitz. Ergebnisse und Tabelle BBL | 08.03.2025 22:11