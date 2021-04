Stand: 19.04.2021 22:40 Uhr BBL: Towers-Serie reißt in Chemnitz - Oldenburg siegt

Die Siegesserie der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga (BBL) ist gerissen. Die zuvor neun Mal in Serie erfolgreichen Hanseaten verloren am Montagabend bei den Niners Chemnitz mit 97:98 (45:48). Die Baskets Oldenburg, die am vergangenen Spieltag gegen die Towers verloren hatten, feierten hingegen einen 100:99 (50:45)-Sieg gegen Bamberg und festigten den vierten Tabellenplatz. Ergebnisse/Tabelle BBL | 19.04.2021 22:39