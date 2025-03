Stand: 01.03.2025 22:14 Uhr BBL: Towers Hamburg und Rasta Vechta siegen, Seawolves verlieren in Bonn

Den Towers Hamburg ist nach der Länderspielpause der erhoffte Erfolg in der Basketball-Bundesliga (BBL) geglückt. Bei den Skyliners Frankfurt setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 84:78 (69:69, 26:29) nach Verlängerung durch und hält dank des neunten Sieges im 20. Punktspiel weiter Anschluss an die Play-Ins-Plätze. Rasta Vechta festigte durch ein 87:79 (51:34) im Nordduell mit Schlusslicht BG Göttingen den vierten Rang. Die Rostock Seawolves unterlagen in Bonn mit 72:83 (33:43). Ergebnisse und Tabelle | 01.03.2025 22:12