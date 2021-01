Stand: 12.01.2021 10:23 Uhr BBL: Towers-Geschäftsführer Willoughby dämpft Euphorie

Marvin Willoughby sieht den Höhenflug der Hamburg Towers mit großer Vorsicht. "Die Leute, die uns jetzt schon zum Klassenerhalt gratulieren, sind dieselben, die in der vergangenen Saison gesagt haben, dass wir nicht bundesligatauglich sind", sagte der Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten dem "Hamburger Abendblatt". Mit acht Siegen aus elf Spielen stehen die Towers auf dem sechsten Tabellenplatz. Am Sonntag (20.30 Uhr) steht das Spiel beim FC Bayern München an, der nur einen Platz vor Hamburg rangiert. | 12.01.2021 10:20