Stand: 22.10.2021 22:35 Uhr BBL: Towers-Coach Calles lobt "großartigen Einsatz"

Nach dem 79:77 (33:37) der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga in Oldenburg hat Trainer Pedro Calles seinem Team zum "großartigen Einsatz" gratuliert. Der Spanier hatte noch einen weiteren Grund, sich über den dritten Sieg in Serie zu freuen: "Zusätzlich war es ein ganz besonderer für mich, da ich nach vier Jahren in der Liga hier in einer besonderen Halle mit besonderer Atmosphäre zum ersten Mal gewinnen konnte." Bereits am Dienstag steht für die Towers in Badalona (Spanien) das zweite Spiel im Eurocup an. Ergebnisse und Tabelle. | 23.10.2021 11:58