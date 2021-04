Stand: 04.04.2021 16:51 Uhr BBL: Siege für Hamburg und Oldenburg

Die Nordclubs haben in der Basketball-Bundesliga BBL zwei Auswärtssiege gefeiert. Beim 76:64 (42:25) der Hamburg Towers in Bamberg traf Maik Kotsar mit 22 Punkten am besten. Die Baskets Oldenburg setzten sich mit 116:66 (48:32) in Würzburg durch. Keith Hornsby erzielte 25 Zähler für die Niedersachsen. Ergebnisse und Tabelle der BBL | 04.04.2021 16:47