Stand: 14.02.2021 22:13 Uhr BBL: Siege für Hamburg, Braunschweig und Oldenburg

In der Basketball-Bundesliga haben sich die Baskets Oldenburg für ihre unerwartete Heimniederlage gegen Gießen rehabilitiert. In Bayreuth gewannen die Niedersachsen am Sonntag 91:82 (42:42). Die Hamburg Towers setzten sich in Gießen nach 41:46-Halbzeit-Rückstand noch 95:78 durch. Im Nordduell siegten die Löwen Braunschweig bei Rasta Vechta mit 80:71 (40:45). Die BG Göttingen verlor ihr Heimspiel gegen die Merlins Crailsheim mit 81:109 (36:48). Ergebnisse und Tabelle | 14.02.2021 22:13