Stand: 06.12.2020 17:19 Uhr BBL: Sieg für Oldenburg, Niederlage für Vechta

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga den nächsten Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen ihre Auswärtspartie in Bonn mit 97:92 (46:47) und bleiben damit nach fünf Spieltagen Bestandteil der Spitzengruppe der Liga. Rasta Vechta wartet derweil weiter auf den ersten Punkt - auch wenn die Niederlage in Ulm mit einem 73:74 (32:35) denkbar knapp ausfiel. Am Abend treten die Hamburg Towers noch beim Mitteldeutschen BC an, die BG Göttingen spielt bei Bayern München, die Löwen Braunschweig gastieren bei den Baskets Würzburg. Ergebnisse und Tabelle | 06.12.2020 14:41