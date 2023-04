Stand: 02.04.2023 17:14 Uhr BBL: Seawolves zittern sich zum Sieg - Ligaverbleib fast sicher

Die Rostock Seawolves sind ihrem Saisonziel in der Basketball-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Am Sonntag gelang dem Aufsteiger bei den Niners Chemnitz mit dem 71:69 (35:35) der 13. Erfolg in der 26. Partie. Bei noch acht ausstehenden Begegnungen vergrößerten die Mecklenburger den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf sieben Siege, da der Tabellen-17. Frankfurt Skyliners zur selben Zeit gegen Alba Berlin verlor. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (16 Punkte). Die Baskets Oldenburg unterlagen Heidelberg mit 75:99 (38:52). Ergebnisse/Tabelle | 02.04.2023 17:11