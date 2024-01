Stand: 13.01.2024 20:56 Uhr BBL: Seawolves unterliegen Towers, Vechta siegt in Ulm

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held vor 4.705 Zuschauern in der Stadthalle das Nordduell gegen die Hamburg Towers mit 94:111 (57:52). Die Hamburger festigten mit dem zehnten Saisonsieg ihren Play-off-Rang. Aufsteiger Rasta Vechta gelang beim Titelverteidiger Ulm eine große Überraschung. Die Niedersachsen siegten nach Verlängerung mit 106:102 (92:92, 42:46). Ergebnisse und Tabelle | 13.01.2022 20:56