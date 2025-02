Stand: 08.02.2025 20:48 Uhr BBL: Schlusslicht Göttingen verliert weiter

Die Negativserie der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga (BBL) hält weiter an. Der Tabellenletzte verlor das Kellerduell bei den Frankfurt Skyliners mit 94:95 (40:34) - bereits die neunte Niederlage in Folge. Bislang schlägt für die Niedersachsen nach 17 Spielen erst ein Saisonsieg zu Buche. Bester BG-Werfer in Göttingen war Kostja Mushidi mit 29 Punkten. | 08.02.2025 19:38