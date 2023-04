Stand: 14.04.2023 21:00 Uhr BBL: Rückschlag im Play-off-Rennen für Rostock Seawolves

Die Rostock Seawolves haben am Freitagabend ihre 15. Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Die Mecklenburger unterlagen bei den Academics Heidelberg mit 75:78 (43:33) und mussten damit einen Dämpfer für ihre Play-off-Hoffnungen in der BBL hinnehmen. Der Aufsteiger führte nach dem ersten Viertel mit 29:17, verpennte aber den Start in die zweite Hälfte (10:27). Die Schlussoffensive reichte so nicht mehr. Bester Werfer der Gäste war Nijal Pearson mit 17 Punkten. Überblick | 14.04.2023 21:00