Stand: 31.03.2024 20:35 Uhr BBL: Rostock und Hamburg verlieren klar

Die Rostock Seawolves bekommen in der Basketball-Bundesliga kein Bein auf den Boden: Am Sonntagabend kassierten die Mecklenburger beim 64:99 gegen Oldenburg die 13. Niederlage in Serie. Mit nur sechs Saisonsiegen stehen sie auf Rang 15 knapp oberhalb der Abstiegsränge. Bester Rostocker Werfer war Derrick Alston mit 24 Punkten. Zuvor hatten die Hamburg Towers gegen Alba Berlin deutlich mit 65:85 verloren. Mit 13 Siegen und zwölf Niederlagen stehen die Hamburger auf Play-In-Platz neun. Seth Hinrichs erzielte 13 Zähler für die Towers. Ergebnisse und Tabelle | 31.03.2024 20:35