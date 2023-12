Stand: 03.12.2023 17:42 Uhr BBL: Rostock Seawolves siegen überraschend bei Meister Ulm

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Die zuvor in fünf Auswärtsspielen sieglose Mannschaft von Coach Christian Feld kam am Sonntag zu einem 107:89 (28:18, 27:34, 29:18, 23:19)-Erfolg bei Meister und Tabellenführer Ulm. Bester Werfer bei den Mecklenburgern war Derrick Alston Jr. mit 24 Punkten. Die Löwen Braunschweig unterlagen Bonn mit 94:102 (27:29, 28:31, 19:24, 20:18). Ergebnisse/Tabelle | 03.12.2023 17:30