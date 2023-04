Stand: 30.04.2023 17:40 Uhr BBL: Rostock Seawolves siegen klar gegen Bayreuth

Nach den deutlichen Niederlagen gegen Titelverteidiger Alba Berlin und Pokalsieger FC Bayern München haben die Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga Wiedergutmachung betrieben. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Held im drittletzten Saisonspiel mit 99:70 (45:31) gegen den schon feststehenden Absteiger Bayreuth durch und wahrte mit dem 15.Sieg in der 32.Partie eine kleine Chance auf die Play-off-Teilnahme. Bester Rostocker Werfer war Till Gloger mit 18 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 30.04.2023 17:20