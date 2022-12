Stand: 23.12.2022 21:31 Uhr BBL: Rostock Seawolves siegen in Crailsheim

Die Rostock Seawolves haben zum Auftakt ihrer Weihnachtstour in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Sieg gefeiert. Am Freitagabend gewann das Team von Coach Christian Held bei den Merlins Crailsheim mit 103:91 (48:37) und kam damit zum sechsten Erfolg im elften Spiel. Bester Werfer beim Aufsteiger war JeQuan Lewis mit 30 Punkten. Bereits am zweiten Weihnachtstag sind die Rostocker, die die Feiertage in einem Hotel in Frankfurt verbringen, beim Tabellenvorletzten Skykliners erneut gefordert.