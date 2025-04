Stand: 12.04.2025 22:33 Uhr BBL: Rostock Seawolves siegen bei Rasta Vechta

Die Rostock Seawolves liegen im Kampf um die Play-Ins-Plätze in der Basketball-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Beim Mitkonkurrenten Rasta Vechta setzte sich das Team von Cheftrainer Przemyslaw Frasunkiewicz nach einer beeindruckenden Leistung im zweiten Viertel mit 84:68 (49:28) durch. Die Seawolves feierten damit den dritten Sieg in Serie und den 14. Erfolg im 26. Spiel. Vechta musste dagegen die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen. Die BG Göttingen unterlag bei den Löwen Braunschweig mit 77:101 (45:49) und steht damit als Absteiger in die zweitklassige Pro-A-Liga fest. Ergebnisse und Tabelle | 12.04.2025 22:32