Stand: 22.03.2024 22:35 Uhr BBL: Rostock Seawolves setzen Niederlagenserie fort

Für die Rostock Seawolves wird die Lage im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga (BBL) immer bedrohlicher. Das Team von Cheftrainer Christian Held musste sich am Freitagabend auch den Bamberg Baskets geschlagen geben und kassierte mit dem 91:98 (82:82/48:39) nach Verlängerung in der Stadthalle die zwölfte Niederlage in Folge. Die meisten Punkte für die Mecklenburger erzielte Derrick Alston (23). Ergebnisse und Tabelle | 22.03.2024 22:34