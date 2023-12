Stand: 26.12.2023 19:10 Uhr BBL: Rostock Seawolves schlagen Vizemeister Bonn

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) ihren sechsten Saisonsieg gefeiert. Gegen Vizemeister Baskets Bonn setzten sich die heimstarken Norddeutschen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 98:92 (51:51) durch und halten in der Tabelle damit als Elfter weiter Anschluss an die Play-off-Ränge. Derrick Alston Jr. war vor 4.686 Zuschauern mit 22 Punkten bester Werfer der Seawolves. Ergebnisse und Tabelle der BBL | 26.12.2021 19:10