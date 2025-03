Stand: 15.03.2025 22:13 Uhr BBL: Rostock Seawolves schlagen MBC - Oldenburg besiegt Hamburg

Die Rostock Seawolves haben am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga (BBL) ihren elften Saisonsieg gefeiert. Die Mecklenburger gewannen gegen den Mitteldeutschen BC mit 84:76 (17:21, 27:16, 12:14, 28:25). Bester Werfer war Bryce Hamilton mit 17 Punkten. Durch den Erfolg ist die Saisonbilanz der Seawolves in der BBL nach 22 Partien ausgeglichen: Den elf Siegen stehen elf Niederlagen gegenüber. Zudem besiegten die Baskets Oldenburg im Nordduell die Hamburg Towers mit 99:81 (25:17, 23:31, 17:24, 34:9). Ergebnisse und Tabelle | 15.03.2025 22:12