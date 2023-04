Stand: 23.04.2023 17:36 Uhr BBL: Rostock Seawolves ohne Chance bei Alba Berlin

Im ersten Spiel nach dem feststehenden Verbleib in der Basketball-Bundesliga ist den Rostock Seawolves ein weiteres Erfolgserlebnis versagt geblieben. Das Team von Coach Christian Held verlor beim Titelverteidiger Alba Berlin mit 79:104 (46:51) und kassierte im 30. Saisonspiel die 16. Niederlage. Bester Werfer war JeQuan Lewis (22 Punkte). Bereits am Mittwoch (19 Uhr) sind die Rostocker dann beim nächsten Topteam gefordert. Dann steht die Partie beim FC Bayern München an. Ergebnisse und Tabelle | 23.04.2023 17:34