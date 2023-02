Stand: 15.02.2023 20:42 Uhr BBL: Rostock Seawolves gewinnen Nordduell in Braunschweig

Die Rostock Seawolves dürfen in der Basketball-Bundesliga weiter von der Teilnahme an den Play-offs träumen. Das Team von Headcoach Christian Held gewann das Nordduell bei den Löwen Braunschweig mit 87:71 (43:31) und bleibt in der Tabelle damit auf Tuchfühlung zu Rang acht. JeQuan Lewis war mit 23 Punkten bester Werfer der Seawolves. Die Braunschweiger, bei denen David Kramer 22 Zähgler erzielte, schweben nach der 16 Saisonniederlage weiter in Abstiegsgefahr. | 15.02.2023 20:34