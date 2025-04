Stand: 20.04.2025 15:43 Uhr BBL: Rostock Seawolves bezwingen Bamberg

Die Rostock Seawolves bleiben in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter im Rennen um die direkte Play-off-Teilnahme. Am Sonntag siegten die Mecklenburger gegen Kellerkind Baskets Bamberg mit 98:74 (61:33) und kletterten in der Tabelle damit auf Rang fünf. Bester Rostocker Werfer war vor 4.150 Zuschauern Bryce Hamilton mit 21 Punkten. | 20.04.2025 16:55