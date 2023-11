Stand: 25.11.2023 22:53 Uhr BBL: Rostock Seawolves besiegen Göttingen, Löwen verlieren

Nach zuvor drei Niederlagen in Serie haben die Rostock Seawolves wieder einen Sieg in der Basketball-Bundesliga verbucht. Gegen die als Tabellenvorletzter angereiste BG Göttingen gelang der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held am Samstagabend in der Stadthalle ein 96:92 (45:50)-Erfolg. Bester Werfer bei den Mecklenburgern war Derrick Alston (24 Punkte). Die Löwen Braunschweig unterlagen mit 78:92 (41:41) bei den Bamberg Baskets. Ergebnisse und Tabelle | 25.11.2023 22:19