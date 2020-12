Stand: 09.12.2020 21:31 Uhr BBL: Rasta Vechta verliert knapp gegen Bayreuth

Rasta Vechta ist in der Basketball-Bundesliga knapp am ersten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Am Mittwochabend mussten die Niedersachsen im Nachholspiel gegen Bayreuth eine 89:92 (16:23, 25:19, 23:23, 25:27)-Heimniederlage hinnehmen. Dennis Clifford war mit 20 Punkten bester Scorer. In der Tabelle rangieren nur die ebenfalls noch sieglosen Baskets Bonn hinter dem Team von Trainer Thomas Päch. An diesem Freitag (18.30) kommt es in Vechta zum Duell der beiden "Kellerkinder". | 09.12.2020 21:35