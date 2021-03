Stand: 04.03.2021 21:12 Uhr BBL: Rasta Vechta verliert in Frankfurt

Der SC Rasta Vechta, Tabellenletzter der Basketball-Bundesliga, hat am 20. Spieltag eine weitere Niederlage kassiert. Die Niedersachsen verloren am Donnerstagabend in Frankfurt mit 75:84 (42:38). Vechta ist mit 6:36 Punkten das Schlusslicht der Liga. Ergebnisse und Tabelle | 04.03.2021 21:10