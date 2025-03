Stand: 28.03.2025 22:16 Uhr BBL: Rasta Vechta unterliegt Ludwigsburg

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat im Kampf um die Play-offs in der BBL einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend in eigener Halle den Riesen Ludwigsburg trotz deutlicher Halbzeitführung mit 64:70 (46:26). Bester Werfer bei Vechta, das kurz vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Kapitän Joschka Ferner um ein weiteres Jahr bis 2026 bekanntgegeben hatte, war Brandon Randolph mit 14 Punkten. In der Tabelle ist Rasta zwar weiter Sechster, die Verfolger können aber am Wochenende heranrücken. | 28.03.2025 22:15