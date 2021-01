Stand: 31.01.2021 17:09 Uhr BBL: Rasta Vechta unterliegt Alba Berlin

Rasta Vechta hat in der Basketball-Bundesliga Alba Berlin vor einige Probleme gestellt, am Ende aber doch verloren. Der Tabellenvorletzte aus Niedersachsen unterlag am Sonntag dem deutschen Meister trotz Pausenführung mit 70:86 (44:43). Bester Werfer auf Seiten Vechtas war Jordan Barnett mit 15 Punkten.