Stand: 17.05.2024 22:50 Uhr BBL: Rasta Vechta startet mit Niederlage in die Play-offs

Rasta Vechta hat zum Auftakt des Play-off-Viertelfinals in der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Niederlage hinnehmen müssen. Im ersten Duell der "best of five"-Serie unterlagen die Niedersachsen am Freitagabend bei den Niners Chemnitz mit 77:83 (34:42). Erfolgreichster Rasta-Spieler war Tommy Kuhse mit 18 Punkten. Bereits am Pfingstsonntag geht es für die Teams im zweiten Viertelfinal-Spiel weiter. Vechta muss um 19 Uhr erneut in Chemnitz ran. Play-offs | 17.05.2024 22:50