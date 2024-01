Stand: 28.01.2024 18:57 Uhr BBL: Rasta Vechta schlägt die Hamburg Towers

Aufsteiger Rasta Vechta hat das Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit den Hamburg Towers für sich entschieden. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag in eigener Halle mit 97:71 (40:41) durch. Tommy Kuhse war mit 15 Punkten bester Werfer bei Vechta, für die Hamburger erzielte Aljami Durham 18 Punkte. | 28.01.2022 18:56