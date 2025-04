Stand: 06.04.2025 17:46 Uhr BBL: Rasta Vechta kommt bei Alba Berlin unter die Räder

Rasta Vechta ist am 27. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) im Auswärtsspiel bei Alba Berlin böse unter die Räder gekommen. Die Niedersachsen kassierten am Sonntagnachmittag eine 58:83 (29:44)-Pleite in der Hauptstadt und rutschten auf den siebten Tabellenplatz ab. Die Baskets Oldenburg verloren ebenfalls - aber sehr viel knapper. Bei Bonn mussten sich die "Donnervögel" mit 76:81 (31:45) geschlagen geben. Ergebnisse und Tabelle | 06.04.2025 17:45