Stand: 19.05.2024 21:11 Uhr BBL: Rasta Vechta gleicht in Play-offs gegen Chemnitz aus

Die Basketballer von Rasta Vechta haben im Viertelfinale der BBL-Play-offs den Ausgleich geschafft. Im zweiten Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz setzten sich die Niedersachsen mit einer starken Leistung 96:87 (42:35) durch. Bester Werfer der Partie war Vechtas Joel-Sadu Aminu mit 30 Punkten. Damit steht es in der Serie "best of five" nun 1:1. In den beiden kommenden Duellen hat Vechta Heimrecht - und könnte so zu Hause ins Halbfinale einziehen. Weiter geht es am kommenden Dienstag um 20.30 Uhr. Video / Überblick | 19.05.2024 21:11