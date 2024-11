Stand: 08.11.2024 22:09 Uhr BBL: Rasta Vechta gewinnt knapp gegen Bamberg

Dem SC Rasta Vechta ist am achten Spielag der Basketball-Bundesliga (BBL) ein knapper Heimsieg gelungen. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend mit 101:98 (50:51) gegen die Bamberg Baskets. In der Tabelle kletterte Vechta durch diesen Erfolg zumindest vorübergehend auf den elften Platz. Bamberg ist Vorletzter. Ergebnisse und Tabelle | 08.11.2024 22:08