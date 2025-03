Stand: 10.03.2025 22:00 Uhr BBL: Rasta Vechta gewinnt deutlich bei der BG Göttingen

Tabellenschlusslicht BG Göttingen hat das Niedersachsen-Duell in der Basketball-Bundesliga mit Rasta Vechta deutlich verloren. Die "Veilchen" kassierten am Montagabend in der Nachholbegegnung vom 13. Spieltag eine 66:86 (31:60)-Pleite und waren dabei in den ersten beiden Vierteln absolut chancenlos. Erst nach der Halbzeit wussten sich die Göttinger zu steigern und konnten etwas Ergebniskosmetik betreiben. Erfolgreichster Schütze für die BG war Tra Holder mit 17 Punkten. Für Vechta, das seinen 14. Saisonsieg feierte, traf Brandon Randolph am häufigsten (17 Zähler). Ergebnisse und Tabelle | 10.03.2025 21:59