Stand: 17.10.2020 20:05 Uhr BBL-Pokal: Vechta siegt, Oldenburg verliert

Sieg und Niederlage für die norddeutschen Basketball-Teams zum Auftakt der Qualifikationsturnier-Runde um den BBL-Pokal. Der SC Rasta Vechta gewann sein erstes Spiel in der Gruppe B/Nord mit 99:85 (56:41) gegen die Giessen 46ers. Dagegen mussten sich die Baskets Oldenburg in der Gruppe A/Nord bei den Baskets Bonn mit 76:90 (36:44) geschlagen geben. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für das Final-Turnier am 1. und 2.November in München. | 17.10.2020 20:04