Stand: 03.09.2020 17:04 Uhr

BBL-Pokal: Oldenburg trifft auf Alba Berlin

Die Baskets Oldenburg treten im modifizierten Pokalwettbewerbs der Basketball Bundesliga (vier Gruppen) in Bonn gegen den Gastgeber, Double-Sieger Alba Berlin und die Löwen Braunschweig an. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. In der zweiten Nordgruppe in Vechta duellieren sich Rasta Vechta, die Giessen 46ers, die BG Göttingen und die Skyliners Frankfurt. Die vier Gruppensieger der Vorrunde (gespielt wird auch in Ulm und Weißenfels) ermitteln in einem Top Four am 1./2.November den Pokalsieger. | 03.08.2020 17:03