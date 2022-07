Stand: 19.07.2022 15:58 Uhr BBL-Pokal: Hamburg Towers gegen Ludwigsburg

Drei Heimspiele und ein Auswärtsspiel - so lautet das Ergebnis der Auslosung für die Nord-Bundesligisten in der ersten Runde im deutschen Basketball-Pokal. Reisen müssen lediglich die Baskets Oldenburg, die im Achtelfinale (15./16. Oktober) in Würzburg antreten. Die Löwen Braunschweig spielen gegen Heidelberg, die Hamburg Towers gegen Ludwigsburg und die BG Göttingen hat Ulm zu Gast. BBL-Aufsteiger Rostock Seawolves ist nicht im Pokal dabei. | 19.07.2022 15:58